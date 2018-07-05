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Черкаський суд випустив винних у справі Сергієнка із «клітки» в залу

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Черкаський суд випустив винних у справі Сергієнка із «клітки» в залу

У Соснівському райсуді Черкас відбулося чергове засідання у справі вбивства корсунського журналіста Василя Сергієнка. Присутніх представників громадськості обурив той факти, що суд випустив винних у справі Сергієнка з ізольованого приміщення у залу. Таким чином судді підтримали клопотання адвоката підозрюваного.

У залі підозрювані знаходились під охороною, але конвой не реагував на спілкування їх між собою. Що є грубим порушенням.

Сторона обвинувачення, вважає, що судді знехтували рішенням Придніпровського суду, що призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наступне засідання суду у справі Сергієнка відбудеться 10 липня о 10:00 ранку.

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TV сюжет, Кримінал
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