У Черкасах відбудеться чемпіонат Європи із футзалу

11 – 16 вересня в Черкасах відбудеться відбірковий етап чемпіонату Європи серед жінок із футзалу. Про це повідомив президент Асоціації футзалу України Сергій Владико на зустрічі із заступником міського голови Юрієм Ботнаром та очільником комунального підприємства «Центральний стадіон» Юрієм Гончаровим.

За його словами, під час відбіркового етапу за вихід у фінал чемпіонату змагатиметься чотири Національних збірних із різних країн. Загалом відбудеться шість матчів, - повідомляє прес-служба Черкаської міськради.

Також з приводу сприяння у проведенні чемпіонату до обласної влади звернувся депутат облради Анатолій Коверський.

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