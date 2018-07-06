У Черкасах канівські художниці представили оду квітам і природі

Виставка живопису Тетяни Кіценко та Ольги Плетінь відкрилась у Черкаському художньому музеї. Експозиція складається із 50 робіт, переважно пейзажів та натюрмортів.

Обидві художниці є членами спілки Канівських народних майстрів «Мистецька скарбничка». Джерелом натхнення для мисткинь є Дніпрові кручі та канівські краєвиди. Для творів Тетяни Кіценко характерна композиційна довершеність, тонка гра світла. Роботи Ольги Плетінь сповнені експресії, позитивної енергетики та світла.

Ознайомитись із виставкою можна з 5 липня до 5 серпня у Черкаському художньому музеї.

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