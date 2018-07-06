В Україні заборонили кіоски та білборди на тротуарах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми. Зокрема, заборонять встановлювати тимчасові споруди, рекламні та інші конструкції на тротуарах вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку.

Відповідна норма міститься у новому ДБН В.2.3-5:2018 (Державні будівельні норми) "Вулиці і дороги населених пунктів", який набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

Згідно з новим ДБР, заборонять встановлення на тротуарах дорожніх огорож та опор, рекламних конструкцій, торгових кіосків, павільйонів, наметів, приямків від люків та дощоприймачів, а також сходів та ґанків будинків.