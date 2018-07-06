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Сміляни прийшли до депутатів із разючими проблемами

Сміляни прийшли до депутатів із разючими проблемами

Сьогоднішня сесія міської ради була як завжди не простою. Спостерігалась висока активність  смілянської громади. Люди прийшли з різних питань, що для них є гострими. Розуміють – лише так влада їх почує. Підняли питання загрози припинення двох маршрутів громадського транспорту, перейменування вулиць , дозволів на встановлення індивідуального опалення у квартирах містян та вже вкотре намагались докричатись до депутатів про потребу для смілянської молоді центру всебічного розвитку, що іменується  «АРТ-простір». І ,звичайно ж, не обійшлось без найбільш гострої теми – зволіканням із процесом ремонту доріг у Смілі.

Вирішили розпочали депутати із питання про пільгове перевезення громадян. Перенесли його першим у порядку денному . Секретар ради  запевнив, як його проголосують – всі маршрути у місті буде збережено.

В результаті депутати позитивно проголосували за продовження перевезення пільгових категорій населення за бюджетні кошти.

Як виявилось проголосоване питання проблему не вирішило, а ремонт цієї дороги нині не у повноваженнях міської ради. Люди із залу виходили з великим обуренням.  Проте оплесками зустрічала інша частина громади позитивне рішення депутатів про дозвіл переходити мешканцям на індивідуальне опалення.

Заслухали на сесії  і виконуючого обов’язки директора КП «ВодГео». Претензій до роботи підприємства і особливо його фінансової діяльності у депутатів було безліч. Проте вкотре смілянські обранці вирішили виділити поворотну допомогу у розмірі 1 млн. грн. водопостачальному підприємству. Але більш категоричними частина депутатського корпусу на чолі із колишнім секретарем ради у були у питання молодіжного центру «АРТ- простір». Як не намагались і активісти , і їх колеги депутати довести важливість такого закладу для смілянської молоді, питання фінансування проекту на ремонт приміщення молодіжного центру у сумі 30 тис. грн. так і не було включене у порядок денний. Ще одна частина громади із обуреннями та категоричною вимогою повної відставки депутатського корпусу полишила зал.

Дивіться також: У Смілі розпочато ремонт доріг.

TV сюжет, Сміла
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