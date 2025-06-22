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Дайджест

В понеділок, 23 червня, на перехресті вулиць Володимира Великого (колишня Гагаріна) та сержанта Смирнова на Митниці з 7.00 ранку буде перекрито рух для автотранспорту у зв’язку із проведенням дорожніх робіт.

Відantenna

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Від antenna

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