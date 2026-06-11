У Черкасах 12 червня змінять рух тролейбусів через перекриття бульвару Шевченка



12 червня у зв’язку з перекриттям руху на бульварі Шевченка між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького зміниться схема руху тролейбусів.

Рух транспорту буде перекрито:

з 05:00 до 07:00;

з 18:00 до 21:00.



Зміни стосуватимуться маршрутів №1, 1А, 4, 7, 7А та 10.



Маршрути №1 та №1А Від зупинки «Будинок торгівлі» курсуватимуть за маршрутом №8 по вулиці Смілянській до зупинки «вул. Руставі».



Також окремі рейси виконуватимуться за маршрутом: «Санаторій “Україна” – Площа Слави».



Маршрут №4 Рейс о 17:52 від зупинки «вул. Генерала Момота» прямуватиме в депо через вулицю Руставі.



Маршрут №7 Від «Будинку торгівлі» курсуватиме по вулиці Смілянській до зупинки «Залізничний вокзал».



Маршрут №7А Від «Будинку торгівлі» курсуватиме по вулиці Смілянській до зупинки «вул. Сумгаїтська» («Епіцентр»).



Маршрут №10 рухатиметься за схемою: Річковий вокзал – бульвар Шевченка – вул. Смілянська – вул. 30-річчя Перемоги – вул. Руставі.



У зворотному напрямку: вул. Руставі – вул. 30-річчя Перемоги – вул. Смілянська – бульвар Шевченка – Річковий вокзал.



Тролейбуси, що виконують рейси до ПрАТ «Азот», курсуватимуть від зупинки «Будинок торгівлі» за звичайним розкладом.