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У Черкасах 12 червня змінять рух тролейбусів через перекриття бульвару Шевченка

Відeditor

Чер 11, 2026


12 червня у зв’язку з перекриттям руху на бульварі Шевченка між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького зміниться схема руху тролейбусів.

Рух транспорту буде перекрито:
з 05:00 до 07:00;
з 18:00 до 21:00.

Зміни стосуватимуться маршрутів №1, 1А, 4, 7, 7А та 10.

Маршрути №1 та №1А Від зупинки «Будинок торгівлі» курсуватимуть за маршрутом №8 по вулиці Смілянській до зупинки «вул. Руставі».

Також окремі рейси виконуватимуться за маршрутом: «Санаторій “Україна” – Площа Слави».

Маршрут №4 Рейс о 17:52 від зупинки «вул. Генерала Момота» прямуватиме в депо через вулицю Руставі.

Маршрут №7 Від «Будинку торгівлі» курсуватиме по вулиці Смілянській до зупинки «Залізничний вокзал».

Маршрут №7А Від «Будинку торгівлі» курсуватиме по вулиці Смілянській до зупинки «вул. Сумгаїтська» («Епіцентр»).

Маршрут №10 рухатиметься за схемою: Річковий вокзал – бульвар Шевченка – вул. Смілянська – вул. 30-річчя Перемоги – вул. Руставі.

У зворотному напрямку: вул. Руставі – вул. 30-річчя Перемоги – вул. Смілянська – бульвар Шевченка – Річковий вокзал.

Тролейбуси, що виконують рейси до ПрАТ «Азот», курсуватимуть від зупинки «Будинок торгівлі» за звичайним розкладом.

Від editor

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