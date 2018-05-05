У Черкасах відбувся «Spring панянки FEST»

Панянки і кадети гімназії №9 пройшли урочистою ходою черкаським середмістям. Учнів супроводжували ляльки-велетні, вчителі, батьки та поліція. Рух проїжджою частиною не обмежили, тож хода вийшла дещо неорганізованою.

У гімназії започатковано роздільне навчання хлопчиків і дівчаток. У початковій школі окремо навчаються класи кадетів та паняночок. Їхня навчальна програма дещо відрізняється. У хлопчиків-кадетів акцентують на військово-спортивному вихованні. Дівчатка-паняночки ж проходять курс «Школа юної леді», займаються естетичною гімнастикою, фітнесом з елементами хореографії тощо. У кадетів та паняночок запроваджено різну шкільну форму.

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