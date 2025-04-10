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Небезпечний випадок на Черкащині: чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою Екссуддю Звенигородського районного суду Світлану Федорець засудили до року умовно за публічну підтримку окупантів Нова шахрайська схема — аферисти крадуть ваші персональні дані через фейкові повідомлення СБУ затримала черкасця, який готував вибух біля Територіального центру комплектування у Херсоні На Черкащині поліцейські припинили діяльність групи наркоторговців
TV сюжет Війна Головне Допомога Життя Офіційно Пряма мова Черкащина

Нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості пропонують можливості для ветеранів та жінок, які шукають себе на ринку праці

10.04.2025 editor

У цьому відео дізнаєтесь про нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості. Які можливості відкриваються для ветеранів та жінок, які…

TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова Черкащина

Поліомієліт досі загрожує українським дітям через низький рівень вакцинації

10.04.2025 editor

Поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, що вражає нервову систему та може спричинити параліч або смерть. Найвразливішими залишаються діти до 5…

TV сюжет Війна Головне Життя Офіційно Сміла

У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих питань

10.04.2025 editor

Серед них — питання, що стосуються житлової політики, соціального захисту, благоустрою міста та підтримки українських військових. В умовах війни Смілянська…

Війна Дайджест Кримінал Офіційно Скандал Черкащина

Екссуддю Звенигородського районного суду Світлану Федорець засудили до року умовно за публічну підтримку окупантів

10.04.2025 editor

Черкаський районний суд завершив розгляд справи колишньої судді Звенигородського районного суду Світлани Федорець, яку у 2023 році затримали співробітники СБУ…

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10.04.2025 editor
TV сюжет Війна Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

Найстаріша скаутська організація України відзначає 113-ту річницю з дня заснування

10.04.2025 editor
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова Черкащина

Поліомієліт досі загрожує українським дітям через низький рівень вакцинації

10.04.2025 editor
TV сюжет Кримінал Черкащина

Небезпечний випадок на Черкащині: чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою

10.04.2025 editor