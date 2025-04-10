Нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості пропонують можливості для ветеранів та жінок, які шукають себе на ринку праці
У цьому відео дізнаєтесь про нові експериментальні освітні проєкти від служби зайнятості. Які можливості відкриваються для ветеранів та жінок, які…
Найстаріша скаутська організація України відзначає 113-ту річницю з дня заснування
«Пласту» — 113 років! Найстаріша скаутська організація України продовжує свою місію навіть у часи війни. У цьому відео говоримо про…
Поліомієліт досі загрожує українським дітям через низький рівень вакцинації
Поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, що вражає нервову систему та може спричинити параліч або смерть. Найвразливішими залишаються діти до 5…
Небезпечний випадок на Черкащині: чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою
Все закінчилося без постраждалих, але із кримінальними наслідками для правопорушника.
«З вербою в руках – до миру в душі»: що радять священники перед Великоднем
До найбільшого християнського свята — Великодня — залишилися лічені дні. У храмах завершуються приготування до Воскресіння Христового. Та не менш…
У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих питань
Серед них — питання, що стосуються житлової політики, соціального захисту, благоустрою міста та підтримки українських військових. В умовах війни Смілянська…
Екссуддю Звенигородського районного суду Світлану Федорець засудили до року умовно за публічну підтримку окупантів
Черкаський районний суд завершив розгляд справи колишньої судді Звенигородського районного суду Світлани Федорець, яку у 2023 році затримали співробітники СБУ…