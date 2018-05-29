У козацькій столиці відгримів черговий “VIRA FEST”

Фестиваль вкотре відбувався в Чигирині. В програмі фестивалю узяли участь виконавці-початківці, що працюють в стилях етно-рок та фольк-поп музики. Вельмикомпетентне журі на чолі з Марією Бурмакою обирали найкращих серед учасників з усієї України. В програмі фестивалю проходив конкурс “Красуня VIRA FEST”. Його родзинкою стало дефіле в сукнях від «TELIZHENKO. Fashion house”.Хедлайнерами цьогорічного фестивалю стали Злата Огнєвіч та гурт “KAZKA”

Дивіться також: У Городищі відбувся фестиваль «Садок вишневий коло хати»