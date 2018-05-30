100-річний ювілей святкує Черкаський краєзнавчий музей

На святкування з нагоди сторіччя з дня заснування Черкаського краєзнавчого музею завітали історики-краєзнавці Черкащини,митці, працівники культури та представники влади. Організатори влаштували на площі перед будівлею виставку краєзнавчої літератури та витворів декоративно ужиткового мистецтва. Окреме місце на виставці було відведено старовинним рушникам, що входять до музейних фондів.Студенти Черкаського національного університету пригощали усіх охочих варениками, а артисти-аматори влаштували концерт просто неба. У фойє музею влаштували виставку ретро-світлин, які попри те, що мають історичну цінність, ще додали колориту до святкування сторічного ювілею головного музею

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