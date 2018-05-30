Проставляння апостилю: що потрібно знати при подачі документів за кордон

Найпростішим способом використання документів за кордоном є проставляння апостиля – спеціального штампу. Він засвідчує справжність підпису особи і печатки. Легалізацію іноземних документів було скасовано ще у 1961 році Гаазькою Конвенцією, до якої приєдналося більше, ніж 90 країн світу.

З 20 листопад 2015 року в Україні запроваджено Електронний сервіс з проставляння апостилю на офіційних документах. Виписка з Єдиного державного реєстру для проставляння апостилю надається державним реєстратором ГТУЮ. Усі документи для отримання апостилю подаються до відділу ДРАЦС лише державним реєстратором.

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