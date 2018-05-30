Громадський активіст Сміли шукає справедливості в Черкаських судах

Ілля Слободянник один з активних громадських активістів Сміли, які постійно намагаються контролювати дії міської влади. На нього був скоєний напад, в результаті якого, його жорстоко побили. Смілянські правоохоронці не поспішають проводити слідчі дії та відкривати кримінальне провадження з цього факту. Суддя Придніпровського суду Черкас відмовив Іллі Слободяннику в задоволенні його скарги. Але активіст має намір доводити свої правоту в інших судах різних інстанцій.

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