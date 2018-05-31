Землевласникам Черкащини слід подбати про договори оренди

Про це у коментарі «Антені» повідомили в ГТУЮ в Черкаській області. Наразі триває активний період сільськогосподарських робіт, тож питання оренди землі є дуже актуальним.

Тож, договори, укладені до 1 січня 2013 року є чинними, якщо термін оренди закінчувався після цієї дати – необхідна перереєстрація. Право оренди може бути припинене у реєстрі речових прав за заявою орендаря, або власника земельної ділянки. Для припинення права оренди потрібно надати договір та, за наявності, акт прийому-передачі. Про намір припинити договірні відносини орендодавець має повідомити рекомендованим листом у місячний термін.

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