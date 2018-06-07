Зухвале кінопіратство в Черкасах залишається безкарним

Попри те,що факти кінопіратства в Черкасах неодноразово висвітлювалися в матеріалах телеканалу “Антена”, реакції правоохоронців та посадовців від освіти немає. Після публікацій про підпільні покази в кінотеатрі “Салют”, а згодом в обласній філармонії, начальник департаменту освіти міської ради видав наказ, що забороняє відвідування школярам Черкас подібних заходів під час навчального процесу. І на цьому все, жодної реакції від правоохорнців не відбулося. Журналісти Антени звернулися до організаторів фестивалю “Чілдрен кінофест”компанії “Артхаус Трафік”. Адміністратором цього фестивалю назвався Олег Саух - працівник кінотеатру “Салют”, яким керує депутат міськради від БПП Микола Мирза. Саме пан Саух організовував кінопокази для школярів у філармонії і назвався представником фестивалю “Чілдрен кінофест”. Втім керівники київської компанії “Артхаус Трафік”, яка є організатором дитячого кінофестивалю, дещо здивовані форматом проведення “Чілдрен кінофесту” у Черкасах. Телекомпанія “Антена” надала усі матеріали, що має наявності по факту підпільних кінопоказів в Черкасах під прикриттям всеукраїнського дитячого фестивалю. Можливо нарешті, черкаські правоохоронці звернуть увагу на безпрецедентні факти кінопіратства та шахрайства, що відбуваються у місті.

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