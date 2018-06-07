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Енергетики б᾽ють на сполох: Черкаси можуть стати зоною відчуження

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Енергетики б᾽ють на сполох: Черкаси можуть стати зоною відчуження
Вирішують це питання у судах вищої інстанції, втім розгляд справи щоразу відтерміновують. Обтяжує проблему втручання Антикорупційного бюро у взаємини двох суб᾽єктів господарювання. Тим паче, «Черкасиобленерго» намагається стягнути борг та повернути 1 млрд 700 млн в державу.  Чому вирішення питання свідомо гальмують?
Черкаські енергетики звертаються до громади міста, посадовців та депутатів всіх рівнів із проханням не бути байдужими і за можливості подбати про екологічну безпеку регіону.

Дивіться також: у Черкасах запущено підстанцію «Дніпровську».

TV сюжет, У Черкасах
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