Сучасне відділення екстреної медичної допомоги в Смілі – реальність

У Смілі планують відкрити потужне відділення екстреної медичної допомоги. Для цього є всі умови і можливості, які варто використати. Про це на зустрічі з депутатами нещодавно заявив головний лікар міської лікарні Ігор Іщенко.

Відкрити це відділення реально вже в цьому році, зауважив начальник міського відділу охорони здоров’я Микола Стуженко. Адже, за його словами, вже вдалося у цьому напрямку налагодити співпрацю з профільним міністерством і обговорити питання виділення грантів задля забезпечення новоствореного відділення.

Та якщо медики Сміли добилися того, що їх почули ті, хто нині працює у вищих ешелонах влади, то на місцях, твердять, розуміння ж досі не знайшли. А без підтримки і хоч якихось гарантій представників місцевої влади щось робити надто складно.

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