Черкаський меценат організував екскурсію дітям з Чигиринщини

"Я ніколи не приховував того, що я буду балотуватись і брати участь у чергових парламентських виборах, які відбудуться через рік. Я працюю щомісячно, починаючи з 1991 року, а не активізуюсь за декілька останніх місяців до дня «х». Я працюю не тільки по своєму округу, як це робить більшість, а допомагаю всім, хто про цю допомогу просить. Я не буду перед виборами скуповувати голоси, бо вважаю це огидним для самого себе. Якщо оцінять люди - дякую, ні - значить я недопрацював або є кращі. Головне, я працюю ЧЕСНО по відношенню до людей і до конкурентів. І цього хотів би і від них. Проте мабуть не всі вміють чинити саме так. Особливо неприємно, коли по-зрадницьки до тебе вчиняють люди, яких ти вважав своїми друзями. Конкуренція - класна річ, яка часто стає іспитом не тільки на витривалість та професіоналізм, а й на людяність! Жаль, що не всі складають цей іспит на «відмінно», - розповідає черкаський підприємець, меценат Араік Мкртчян.

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