Мер Сміли втрапив у ДТП

У суботу, 9 червня, міський голова Сміли Олексій Цибко втрапив у ДТП. Сталась пригода на Київщині, коли посадовець рухався у напрямку Києва. Про це повідомили декілька обласних видань. У коментарях Олексій Цибко розповів, що в ДТП винен сам. Зокрема, кореспонденти "Інфоміст" наводять таку цитату міського голови: «У суботу я їхав в Київ і так вийшло, що пішов на обгін і трошки не розрахував. Я уникав зіткнення, повернув вліво, щоб звільнити дорогу, і авто злетіло в кювет. На щастя, ніхто не постраждав. На місце була викликана поліція, яка все зафіксувала".

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