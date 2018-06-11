На Черкащині розпочалася ґрунтова засуха

Дефіцит опадів, який утримується в області з початку квітня, у поєднанні з високими температурами повітря, низькою вологістю та суховіями призвели до ґрунтової засухи. Так, у метровому шарі ґрунту під озимою пшеницею, в якої проходить налив зерна, на більшості площ лише 27-35 мм вологи за оптимальних 60-80 мм. А в Умані під кукурудзою та цукровим буряком 50 мм вологи, що теж недостатньо.

Ситуація з пожежною небезпекою теж не втішна. Тривалий час показник горимості в лісах утримується на рівні надзвичайного 5 класу. Найвище значення показника пожежної небезпеки, де комплексне число перевищене майже у 7 разів спостерігається у Чигиринському районі.

За прогнозом, на поточному тижні нестійку з короткочасними грозовими дощами погоду формуватиме улоговина потужного північного циклону. Найбільші дощі очікуються 13 червня. Під час дощів температура повітря знижуватиметься на 3-6º. Проте, кількість опадів на стан зволоження ґрунту суттєво не вплине.

Атмосфера заспокоїться ближче до вихідних і погода зміниться на антициклональну. Тому буде переважно сонячно і дуже тепло та сухо. Температура вночі +13..18º, вдень +24..29º.

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