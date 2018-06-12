ANTENNASTUDIO: Оксана Гречко та Сергій Шахов

Шахов Сергій Володимирович - народний депутат України, український громадський діяч

Народився 7 травня 1975 року в Казахстані в селищі Саяк Джезказганской області. Вже в 1976 році його сім'я переїхала в місто Брянка Луганської області, а в 1986 році - на постійне місце проживання в місто Стаханов.

З 1990 по 1993 роки Шахов навчався в ПТУ №21 в Брянці, де отримав свою першу спеціальність кухар-кондитер.

У 2011 році отримав диплом магістра Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Трудову діяльність розпочав у 1993 році з торгового представника ТОВ "Марічка". У 1996 році Шахов стає заступником директора з продажу ТОВ "Руслан". На цій посаді він пропрацював до 2004 року.

У березні 2006 р обирався депутатом Луганської обласної ради 5-ого скликання.

З 2007 по 2011 року політик і бізнесмен офіційно є заступником директора ТОВ "Юридична фірма РИМ", а з 2011 - керівником ТОВ "Луганська промислова група".

З 8 грудня 2010 року є членом виконавчого комітету Стахановської міської ради.

У 2011 році нагороджений за високий професіоналізм Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд культури».

У 2012 році вів свою команду на виборах до Верховної Ради України.

У тому ж 2012 році за виступ проти Партії Регіонів владою були сфабриковані кримінальні справи проти Шахова і він знаходився в розшуку.

25 жовтня 2015 року на місцевих виборах пройшов у Сєвєродонецька міська рада від партії "Наш край", однак 18 листопада Сєвєродонецька міська виборча комісія Луганської області прийняла рішення про позбавлення депутатського мандата Сергія Шахова.

17 липня 2016 року у проміжних виборах до Верховної Ради був обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем по одномандатному виборчому округу № 114 (Луганська область). 1 серпня 2016 року Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Шахова народним депутатом.