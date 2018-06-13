Радуцький демаршував: частина депутатів покинула сесію Черкаської міськради

Сесія Черкаської міської ради розпочалася із перфомансу від депутата Радуцького. Спочатку він традиційно поливав міську владу брудом із трибуни, а потім висипав посеред зали груди будівельного сміття.

Представники депутатської більшості на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком на провокацію не відреагували та продовжили роботу. Натомість, з подачі Радуцького депутати від БПП «Солідарність», «вільні демократи» та Громадянська позиція залишили сесію міськради, протестуючи проти участі в ній нібито «відкликаних депутатів», Альони Цегвінцевої, Тетяни Чорнобіль, Віталія Косяка та Максима Скорика. Депутатський демарш ніяк не вплинув на роботу сесії.

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