Торговці квітами з Театральної площі вимагають виділити їм інше місце

Підприємці, які торгували квітами на площі перед театром прийшли сьогодні до міського голови Анатолія Бондаренка з вимогою виділити їм земельну ділянку в центрі міста де вони могли продовжувати торгувати. Очолив колектив підприємців Петро Чернявський, який позавчора активно перешкоджав демонтажу павільйонів. Войовничого запалу Петру Олексійовичу вистачило і на сьогодні.Після тривалих дебатів та звинувачень в бік міської влади, яка просто виконує рішення суду, все ж прийшли до конструктивних пропозицій.Вирішили створити робочу групу з фахівців міськвиконкому, до якої мають увійти кілька підприємців, аби напрацювати спільне рішення стосовного подальшого місця розташування квіткових павільйонів з Театральної площі. Поруч з театром їх не буде. Це позиція міської влади

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