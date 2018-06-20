У Черкасах поліцейські прикрили наркобізнес

Під час обшуку за місцем проживання двох жителів Черкас поліцейські виявили спеціальне обладнання призначене для вирощування наркотичних рослин, понад 3 кілограми канабісу та близько 70 рослин коноплі. Вилучене направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України.

До працівників Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області надійшла оперативна інформація, що на території міста Черкаси група осіб займається виготовленням та збутом наркотичних речовин. 27-річний чоловік та 34-річна жінка у своєму домоволодінні облаштували кімнату, в якій за допомогою спеціального обладнання вирощували рослини коноплі, які в подальшому збували на території міста Черкаси. В ході проведення санкціонованих обшуків у зловмисників правоохоронці виявили та вилучили понад 3 кілограми канабісу та близько 70 рослин коноплі. Вилучені речові докази направлено на експертизу.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком до восьми років.

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