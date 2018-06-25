Дефіцит хлору в Україні: «Черкасиводоканал» протримається ще місяць

Через дорожнечу газу «Дніпроазот» зупинив роботу на невизначений термін. А це єдиний виробник хлору в Україні. Найбільше б᾽ють на сполох у водопостачальних підприємствах. Адже в разі припинення подачі знезараженовї води – населення охопить спалах небезпечних інфекцій та хвороб. «Черкасиводоканал» має запас хлору до кінця липня.

Перейти на підземні джерела водопостачання у Черкасах неможливо. В разі припинення водопостачання – питну воду привозитимуть черкащанам по годинах. Це у найгіршому випадку.

Серед можливих виходів із глухого кута: терміново врегулювати газове питання для «Дніпроазоту», аби завод запрацював, або ж купувати хлор за кордоном, що досить недешево. Ще один варіант – будівництво міні-заводу з виробництва хлору на місцях. У Європі так діють давно, в Україні будівництво обійдеться в 30 млн грн. Поки в Міністерстві тривають перемовини, населення закликають зберігати спокій.

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