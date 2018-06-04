Телеканал "Антена" змінює формат. На прохання глядачів ми додали до нашого контенту студійні блоки.
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#ANTENNASTUDIO: Керівник Держгеокадастру Черкаської області Ольга Залога
#ANTENNASTUDIO: Олег Бурячок, в’язень сумління, боєць “Айдару”, телережиссер
#ANTENNASTUDIO: Церква засуджує пропаганду гомосексуалізму – Андрій Шиманович, УПЦ КП
#ANTENNASTUDIO: За новообраним головою Черкаської ТВК Владиславом Юрченком стежать невідомі особи