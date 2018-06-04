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#ANTENNASTUDIO

Телеканал "Антена" змінює формат. На прохання глядачів ми додали до нашого контенту студійні блоки.
На цій сторінці Ви зможете переглянути збережені в соціальних мережах наші програми.
Обговорення та контент доступні по хеш-тегу #ANTENNASTUDIO в мережі Facebook

#ANTENNASTUDIO: Керівник Держгеокадастру Черкаської області Ольга Залога

#ANTENNASTUDIO: Олег Бурячок, в’язень сумління, боєць “Айдару”, телережиссер

#ANTENNASTUDIO: Церква засуджує пропаганду гомосексуалізму – Андрій Шиманович, УПЦ КП

#ANTENNASTUDIO: За новообраним головою Черкаської ТВК Владиславом Юрченком стежать невідомі особи

#ANTENNASTUDIO: Максим Дубінський та Олексій Романов

 

#ANTENNASTUDIO: Оксана Гречко та Анатолій Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 