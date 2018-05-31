Свято Останнього дзвоника в смілянському НВК «Лідер»

31 травня відбулося свято Останнього дзвоника на шкільному подвір’ї НВК «Лідер». Воно стало логічним завершенням першої сторінки з життя новоствореного навчального закладу.Для випускників останній шкільний дзвоник – це початок нового шляху. Попереду – нові вершини та нові досягнення. А головне – непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір та відповідати за прийняті рішення.Протягом навчального року юні лідерці та їхні старші наставники вибороли понад 1500 нагород різних рівнів.

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