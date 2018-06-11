Письменниця Наталія Бонь зустрілася із смілянськими читачами

Найменші учні смілянської школи-ліцею «Лідер», є активними читачами у центральній дитячій бібліотеці. З поезією теж знайомі з малечку. Тож поспілкуватись із справжньою дитячою письменницею, що привезла їм цілу добірку своїх книжок , для них було дуже почесно. Наталія Бонь сама родом із Золотоніщини, але її книжечки читають малята з усієї області. І не тільки . Пані Наталія каже, що її твори розраховані на читача від двох і до сто двох. Адже пише і поезії, і оповідання, казки , є у її арсеналі і п’єси та навіть фантастичний роман, і пісенна лірика. І хоча почала свій творчий шлях з дорослої серйозної поезії, робота з дітьми спонукали почати писати для них. Декілька років тому вийшла її збірочка «Морозиво в кишені»

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