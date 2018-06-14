Співробітники ДСНС провели тиждень життєво важливих знань

Протягом травня-червня в рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності серед дітей рятувальники проводили екскурсії для учнів пришкільних таборів. Основною метою було навчити підростаюче покоління умінню впевнено діяти в небезпечних ситуаціях. Для учнів 1-5-х класів рятувальники провели бесіди на теми: «Попередження пожеж у побуті» та «Дії при знахідці вибухонебезпечних предметів». У доступній формі вогнеборці розповіли основні правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі, наголосили на необхідності дотримання елементарних правил безпечної поведінки, а також розповіли, як правильно користуватись вогнегасником. Адже безпека власного життя – понад усе. Співробітники ДСНС із задоволенням відзначили, що діти володіють інформацією про те, як треба поводитись під час пожеж, знають номери служб порятунку, за якими треба звертатися по допомогу.

Дивіться також: У Смілі пройшов турнір з волейболу пам’яті Шамшуріна