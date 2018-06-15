Смілянський коледж харчових технологій зустрів своїх випускників

На подвір’ї Смілянського коледжу харчових технологій було людно у вихідний день не спроста. Адже за старою традицією щороку літо кличе своїх випускників у стіни «Alma mater». Це чудова нагода зібрати усіх разом, зустрітись з друзями, поспілкуватись із колишніми викладачами.Студентські роки, як то кажуть, завжди найкращі, а особливо коли згадуєш про них через тривалий час. Тоді вже й усвідомлюєш, що це була путівка в життя, а не просто штурмування підручників і конспектів. Не говорячи вже про зустріч із студентськими друзями через роки . Зринають спогади , є про що розповісти із досягнень сьогодення.За традицією можна переглянути альбоми із світлинами різних років життя навчального закладу. І ще краще знайти там себе чи знайомих. Все це і приємно, і щемливо. А хтось і власними фото ділиться із давніми друзями. Адже з роками вже можна багато розповісти про свої досягнення та власні родини. В такій атмосфері проходила зустрічі випускників у смілянському коледжі харчових технологій. Урочистості у для всіх звичні й актовій залі розпочались із традиційної переклички

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