Смілянський водоканал на межі банкрутства

У офіційному листі, що надійшов на ім’я міського голови, серед так званих шляхів вирішення ситуації податківці пропонують компенсувати борг у більше як 14 мільйонів гривень з бюджету Сміли, досудову санацію КП «ВодГео» за рахунок коштів держбюджету, ліквідацію підприємства та призначення ліквідаційної комісії або оголошення смілянського водоканалу банкрутом. Одне другого, як то кажуть, не краще.Тож поки міський голова Олексій Цибко після ДТП на лікарняному, в міськвиконкомі продовжують сперечатися, хто ж винен у тому, що стратегічне підприємство Сміли, своє, рідне, комунальне, фактично втратили

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