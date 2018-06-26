З 25 червня в МОН відкрито гарячу лінію та приймальню громадян щодо вступної кампанії 2018. Вони працюватимуть до 17 серпня включно. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, інформує сайт міністерства.

Звернувшись до приймальні або на телефонну лінію, вступники можуть отримати всі роз’яснення щодо вступу до вишів, подати скаргу тощо.

Адреси та номери, за якими можна отримати консультації:

Прийом громадян: бул. Шевченка, 16, к. 117 (понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00)

Консультативні телефонні лінії (понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00)

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

+38 (050)-550-54-11

0 800 504 425 – БЕЗКОШТОВНО!

Електронні звернення можна надсилати на скриньку vstup2018@mon.gov.ua

Додаткові телефони:

Департамент професійної освіти МОН (питання вступу до закладів ПТО):

+38 (044) 287-82-06

+38 (044) 287-82-13

Департамент середньої освіти (питання щодо документів про середню освіту)

+38 (044) 481-47-67

+38 (044) 481-32-07

ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс» (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-2474

+38 (093) 342-38-63

Електронні звернення можна надсилати на скриньку ez @ inforesurs .gov.ua

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