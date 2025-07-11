Смілянські депутати підтримали виділення понад мільйона гривень на лікування хворого на СМА

На засіданні бюджетної комісії Смілянської міської ради 8 липня депутати одноголосно підтримали рішення про перерозподіл коштів, щоб виділити понад 1 мільйон гривень на закупівлю ліків для жителя міста, який хворіє на СМА (спінальну м’язову атрофію).

За ці кошти придбають 8 флаконів препарату, один із яких коштує понад 250 тис. грн.

Ще 8 флаконів хворий отримає безкоштовно — завдяки меморандуму про співпрацю з компанією «Рош Україна», яка надає кожен другий флакон безоплатно.

Це рішення дасть можливість забезпечити пацієнта життєво необхідними ліками до кінця 2025 року.

«Це — важливий крок, який справді рятує життя», — зазначили в міськраді.