В Україні введуть обов’язкове облаштування велосипедних смуг на дорогах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми в частині організації велосипедного руху. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, йдеться про обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва і реконструкції доріг. Відповідна норма міститься в нових ДБН.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

За новими нормами, велосипедні доріжки та велосипедні смуги слід влаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного та регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під'їзд велосипедистів до житлових, громадських будівель, промислових підприємств, об'єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.