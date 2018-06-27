У Черкасах пройшла акція з протидії наркотикам

Поліцейські спільно з громадськими організаціями зафарбовували на стінах оголошення про продаж наркотиків, а також провели низку профілактичних заходів серед молоді. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

Сьогодні наркотики розповсюджуються через месенджери та Інтернет-сайти. Контакти наркоторговців можна знайти на будинках та парканах, де вони можуть легко потрапити на очі підліткам.

Всеукраїнська акція "Намалюй життя", яка присвячена Міжнародному Дню боротьби зі зловживанням наркотиками, спрямована на протидію розповсюдження інформації щодо продажу наркотиків на вулицях українських міст.

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