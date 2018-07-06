«Євробляхи», начувайтесь: поліція буде відстежувати автівки

Правоохоронці отримали можливість відстежувати терміни перебування в Україні автомобілів на єврономерах і застосовувати санкції до порушників. Раніше правоохоронці не мали такої можливості, - повідомляє інформаційна група AUTO-Consulting з посиланням на постанову Кабміну.

Тепер поліція отримала доступ до митної бази, в якій фіксуються всі авто, які перетинають кордон, зокрема транзит або тимчасове ввезення на 1 рік. Якщо ж авто знаходиться в Україні в режимі тимчасового ввезення, то протягом 90 днів його необхідно зареєструвати в сервісному центрі МВС України в установленому порядку.

Патрульний екіпаж не лише зможе відстежити термін перебування авто з європейським номером, але і виписати штраф у розмірі 255 грн при виявленні факту порушення. У разі повторного порушення у автомобіліста можуть відібрати права на строк від 3 до 6 місяців або конфіскувати авто, відзначає агентство.

Дивіться також: У Черкасах п᾽яний водій влаштував нічні перегони.