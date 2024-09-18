АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

TV сюжет Охорона здоров'я Сміла

Гарячка Західного Нілу: що це за хвороба та як від неї вберегтися, дізнавалися журналісти «Антени»

Відeditor

Вер 18, 2024 #гарячка Західного Нілу

Вірус Західного Нілу широко поширений у багатьох країнах світу, включаючи країни Європи, Африки, Північної Америки, і його ареал поступово розширюється.

В Україні гарячка Західного Нілу є рідкісною, але все ж реєструються випадки захворювань.

Хворіють на неї, в основному, влітку та восени. Хвороба може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках – запалення мозку та його оболонок. Комарі кусають інфікованих особин і можуть передати вірус іншим тваринам чи людям. Сприйнятливість людей до хвороби є високою, хоча до 80% людей переносять хворобу безсимптомно.

Від людини до людини хвороба не передається. Після перенесеної хвороби формується стійкий напружений імунітет.

Наразі проти гарячки Західного Нілу не існує ні специфічного лікування, ні вакцини. Лікування симптоматичне. Щоб уникнути інфікування гарячкою Західного Нілу передусім бережіться від комариних укусів: носіть захисний одяг, використовуйте сітки на вікнах, фумігатори та репеленти.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкаському ЦНАПІ запрацював сервіс «Ветеран»

Вер 18, 2024
TV сюжет Життя У Черкасах

Яйця знову подорожчали: Держстат проаналізував ціни на продукти на Черкащині за останній місяць

Вер 18, 2024
TV сюжет Культура У Черкасах

У Черкаському художньому музеї проходить виставка Олени Кононенко «Шляхом світла — до перемоги»

Вер 18, 2024

You missed

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкаському ЦНАПІ запрацював сервіс «Ветеран»

18.09.2024 editor
TV сюжет Життя У Черкасах

Яйця знову подорожчали: Держстат проаналізував ціни на продукти на Черкащині за останній місяць

18.09.2024 editor
TV сюжет Культура У Черкасах

У Черкаському художньому музеї проходить виставка Олени Кононенко «Шляхом світла — до перемоги»

18.09.2024 editor
TV сюжет У Черкасах

Черкаські поліцейські-кінологи взяли участь у тренінгу з навчання службових собак

18.09.2024 editor