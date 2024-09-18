Гарячка Західного Нілу: що це за хвороба та як від неї вберегтися, дізнавалися журналісти «Антени»

Вірус Західного Нілу широко поширений у багатьох країнах світу, включаючи країни Європи, Африки, Північної Америки, і його ареал поступово розширюється.

В Україні гарячка Західного Нілу є рідкісною, але все ж реєструються випадки захворювань.

Хворіють на неї, в основному, влітку та восени. Хвороба може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках – запалення мозку та його оболонок. Комарі кусають інфікованих особин і можуть передати вірус іншим тваринам чи людям. Сприйнятливість людей до хвороби є високою, хоча до 80% людей переносять хворобу безсимптомно.

Від людини до людини хвороба не передається. Після перенесеної хвороби формується стійкий напружений імунітет.

Наразі проти гарячки Західного Нілу не існує ні специфічного лікування, ні вакцини. Лікування симптоматичне. Щоб уникнути інфікування гарячкою Західного Нілу передусім бережіться від комариних укусів: носіть захисний одяг, використовуйте сітки на вікнах, фумігатори та репеленти.