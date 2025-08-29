АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Головне Сміла

У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

Відeditor

Сер 29, 2025

29 серпня — День пам’яті захисників України. У Смілі біля Стіни Пам’яті згадали земляків, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. О дев’ятій ранку вся країна зупинилася на загальнонаціональну хвилину мовчання. Так вшанували полеглих героїв, чиї життя забрала російсько-українська війна.

Цей день пов’язаний із трагедією під Іловайськом у 2014-му. Тоді українські військові, яким пообіцяли так званий «зелений коридор», були підступно розстріляні російською армією. Серед присутніх – родини полеглих воїнів.

Голова Смілянської міської спілки родин загиблих захисників України Лариса Сіленко говорить про біль втрати і водночас про гордість за рідних, які боролися за свободу.

Рідні загиблих, побратими, громада, представники міської влади прийшли, щоб покласти квіти та згадати тих, хто не повернувся додому.

Сьогодні боротьбу продовжують нові покоління захисників, які тримають небо й землю України. Україна пам’ятає своїх героїв. Світла пам’ять полеглим і слава живим.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Війна Головне У Черкасах

У Черкасах вшанували День пам’яті захисників України — тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність

Сер 29, 2025
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Освіта У Черкасах

У Черкасах відкрили обеліск загиблим випускникам-Героям школи №7

Сер 29, 2025
TV сюжет Життя Освіта У Черкасах

Учнівська Міжпарламентська Асамблея розпочинає новий навчальний рік із амбітними планами

Сер 29, 2025

You missed

TV сюжет Війна Головне Сміла

У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

29.08.2025 editor
TV сюжет Війна Головне У Черкасах

У Черкасах вшанували День пам’яті захисників України — тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність

29.08.2025 editor
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Освіта У Черкасах

У Черкасах відкрили обеліск загиблим випускникам-Героям школи №7

29.08.2025 editor
TV сюжет Життя Освіта У Черкасах

Учнівська Міжпарламентська Асамблея розпочинає новий навчальний рік із амбітними планами

29.08.2025 editor