У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

29 серпня — День пам’яті захисників України. У Смілі біля Стіни Пам’яті згадали земляків, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. О дев’ятій ранку вся країна зупинилася на загальнонаціональну хвилину мовчання. Так вшанували полеглих героїв, чиї життя забрала російсько-українська війна.

Цей день пов’язаний із трагедією під Іловайськом у 2014-му. Тоді українські військові, яким пообіцяли так званий «зелений коридор», були підступно розстріляні російською армією. Серед присутніх – родини полеглих воїнів.

Голова Смілянської міської спілки родин загиблих захисників України Лариса Сіленко говорить про біль втрати і водночас про гордість за рідних, які боролися за свободу.

Рідні загиблих, побратими, громада, представники міської влади прийшли, щоб покласти квіти та згадати тих, хто не повернувся додому.

Сьогодні боротьбу продовжують нові покоління захисників, які тримають небо й землю України. Україна пам’ятає своїх героїв. Світла пам’ять полеглим і слава живим.