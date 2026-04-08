АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Екологія Життя Сміла

Толока у центральному парку Сміли: мешканці і влада разом для міста

Відeditor

Кві 8, 2026

7 квітня у центральному парку Сміли відбулося традиційне весняне прибирання. Це місце — справжня окраса міста: мальовничі алеї, квітники та затишна атмосфера, де люблять відпочивати жителі й гості Сміли.

YouTube player

До толоки долучилися працівники виконавчого комітету міськради та установ культури. Спільними зусиллями вони:

  • прибрали сухе листя й траву;
  • впорядкували клумби;
  • побілили бордюри;
  • навели лад у верхній та нижній частинах парку.

Директорка парку Вікторія Хандусь наголосила: така акція вже стала доброю щорічною традицією, яка показує небайдужість громади до свого міста.

Спільна праця вкотре довела: коли люди об’єднуються заради спільної мети, результат радує око й надихає на нові добрі справи. Смілянський парк культури та відпочинку залишається улюбленим місцем для прогулянок і гордістю міста.

Від editor

You missed

