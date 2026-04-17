Черкаси готуються до поминальних днів

Комунальники працюють одразу на 10 діючих міських цвинтарях. До прибирання залучили спецтехніку: сміттєвози, трактори та навантажувачі, щоб оперативно впоратися з обсягами робіт.

Із території кладовищ уже вивезли понад 1000 кубометрів сміття, а також зрізали аварійні дерева та викосили траву. Біля Алеї Героїв встановлено біотуалети, додаткові контейнери для сміття та ємності з технічною водою.

Містяни також активно відвідують могили рідних — прибирають, впорядковують території та готуються до поминальних днів.