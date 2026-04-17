АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Обстріли кладовищ у Черкасах: компенсацію за пошкоджені місця поховань отримали лише одиниці

Відeditor

Кві 17, 2026

У Черкасах внаслідок ворожих атак пошкоджено близько 190 могил. Міська влада пообіцяла компенсації родинам для відновлення надгробків, і вже 80 сімей отримали відповідні довідки.

Втім, по виплати звернулися лише 7 родин — попередньо самостійно встановивши пам’ятники та подавши документи до департаменту соцполітики.

У міськраді нагадують: звернутися по компенсацію можна протягом року з моменту пошкодження.

Також важливо: надмогильні споруди є приватною власністю, тому роботи з відновлення проводяться лише за зверненням родини.

YouTube player

Від editor

You missed

Дайджест

ОБШУКИ НА ЧЕРКАЩИНІ: Суд розкриває схему бюджетних підрядів — причетна Тальнівська міськрада

17.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів Головне Ексклюзив Життя У Черкасах

На більшості АЗС вартість пального залишається майже без змін

17.04.2026 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Найменша ДТП, і затори на магістралях сковують місто. Але уникнути цього вже неможливо

17.04.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Обстріли кладовищ у Черкасах: компенсацію за пошкоджені місця поховань отримали лише одиниці

17.04.2026 editor