Обстріли кладовищ у Черкасах: компенсацію за пошкоджені місця поховань отримали лише одиниці

У Черкасах внаслідок ворожих атак пошкоджено близько 190 могил. Міська влада пообіцяла компенсації родинам для відновлення надгробків, і вже 80 сімей отримали відповідні довідки.

Втім, по виплати звернулися лише 7 родин — попередньо самостійно встановивши пам’ятники та подавши документи до департаменту соцполітики.

У міськраді нагадують: звернутися по компенсацію можна протягом року з моменту пошкодження.

Також важливо: надмогильні споруди є приватною власністю, тому роботи з відновлення проводяться лише за зверненням родини.