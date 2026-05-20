У Черкасах комунальники КП ЧЕЛУАШ ремонтують дорогу по вулиці Надпільній

Робота дорожників зараз — це спека, гарячий асфальт, пил і постійна шалена вібрація від техніки, що ущільнює нове покриття. Вібрацію від дорожнього катка відчуває навіть електроніка камери під час зйомки — що вже казати про людей, які працюють тут годинами щодня.

Саме тому не варто дивуватися рівню зарплат у таких професіях і дефіциту кадрів у комунальній сфері. На роботи, пов’язані з важкими фізичними навантаженнями, у Черкасах дедалі важче знайти працівників. Здебільше навіть на цих посадах люди поважного віку.

При цьому у комунальних підприємствах міста практично немає іноземних працівників. Натомість приватні підрядники все частіше змушені залучати іноземців, адже заповнити вакансії лише українськими працівниками стає дедалі складніше. Охочих працювати в таких умовах небагато.