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4 червня відзначається День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України

Відeditor

Чер 4, 2026

Внаслідок повномасштабної агресії рф проти України загинула 701 дитина, ще понад 2502 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості (станом на початок травня 2026 року, за даними Офісу Генерального прокурора). Ці дані не є остаточними, оскільки триває встановлення фактів у районах бойових дій.

Попри зусилля України та більшості держав світу щодо захисту прав дітей і недопущення дискримінації, у кризових умовах та під час збройних конфліктів ризики для них зростають.

Враховуючи це, Генеральна Асамблея ООН заснувала Міжнародний день дітей — безневинних жертв агресії, який щороку відзначають 4 червня.

Від editor

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