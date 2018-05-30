Надзвичайна подія: у центрі Черкас вишикувались 40 карет «швидкої допомоги»

Учасники прямують із Дахнівської Січі і на дистанції 5 км виконують різноманітні завдання. Виборювати першість приїхали кращі, але на місцях залишили своїх колег. Тож населення України може бути спокійним.

Лікар «швидкої» Пьотр в професії вже 6 років. Каже, що робота дуже важка і виснажлива, та кожен день відрізняється від попереднього. Екіпаж із Польщі у Черкасах вперше.

На відкриття змагань до Черкас прибула і народна депутатка з питань охорони здоров᾽я Ірина Сисоєнко. Вважає українських лікарів найкращими та лобіює фінансування екстреної медицини у Верховній Раді.

Як відомо, нині в Україні відбувається медична реформа. Та попри проблеми в галузі лікарі «швидкої» щодня рятують життя.

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