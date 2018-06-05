У Черкасах посварилися через запасне футбольне поле

Реконструкцію спортивної арени на Центральному стадіоні розпочали ще два роки тому. Об᾽єкт досі не здали в експлуатацію. Чому – доповів підрядник на засіданні виконавчого комітету.

Аргументи виконавця робіт розлютили заступника міського голови Ігоря Коломойця. Він запропонував відкликати підрядника і більше ніколи не мати з ним справи. Мовляв, спеціаліст із Федерації футболу назвав поле городом, полив якого щоразу обходиться в 2,5 тис. грн.

До жвавого обговорення долучився й директор Центрального стадіону Юрій Гончаров. Який підтвердив, що не бажає безоплатно надавати воду приватному підприємцю. Підрядник привселюдно пообіцяв оплатити послуги. Наразі на реконструкцію запасного футбольного поля вже витрачено понад 4 млн. грн.

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