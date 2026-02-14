Помер Mихайло Левіт — фотограф зі світовим ім’ям, родом із Черкас

Помер Mikhail Levit Jerusalemski — фотограф зі світовим ім’ям, родом із Черкас

Пішов із життя Михайло Левіт — відомий фотохудожник, майстер репортажного портрета та урбаністичного пейзажу, чия творчість здобула міжнародне визнання.

Михайло Левіт народився у 1944 році в Черкасах. Саме тут минули його дитинство і молоді роки, тут він сформувався як фотограф і працював у міських фотостудіях та редакціях. Колеги згадують його як людину глибокої внутрішньої культури, вимогливу до себе й уважну до деталей — у кадрі й у житті.

Понад 30 років тому митець разом із родиною емігрував до Ізраїлю. Новою домівкою для нього став Єрусалим — місто, яке визначило другий, найяскравіший етап його творчої біографії. Саме там Левіт розкрився як автор із впізнаваним стилем: тонке світловідчуття, драматургія вуличного життя, філософський погляд на людину в міському просторі.

Його роботи експонувалися на численних персональних і колективних виставках в Ізраїлі, Європі та США. Фотографії Михайла Левіта публікувалися в міжнародних виданнях, а сам він здобув репутацію одного з найвиразніших інтерпретаторів образу Єрусалима в сучасній фотографії. У соціальних мережах митець часто підписувався як «Михаїл Левіт Єрусалимський», підкреслюючи особливий зв’язок із містом, яке стало його творчою долею.

Попри життя за кордоном, Левіт зберігав зв’язок із Черкасами. Багато містян пам’ятають його як наставника й популяризатора фотомистецтва — він охоче ділився досвідом із молодими фотографами, проводив зустрічі та творчі дискусії.

Велика частина його життєвого шляху пов’язана з Черкасами, і його ім’я по праву належить до плеяди митців, які формували культурне обличчя міста.

Світла пам’ять Майстру.

Pigeons over Manhattan.

Деякі роботи із сторінки майстра в мережі Фейсбук