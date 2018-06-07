Журналістів Сміли привітали юні глядачі

Сьогодні всі наші колеги по перу святкують професійне свято – День журналіста. Крім офіційних привітань, які отримували цього дня смілянські телевізійники , склалась вже традиція , приймати у себе в гостях найменших глядачів.Найближчі сусіди телекомпанії, учні школи-ліцею «Лідер», стають дуже частими героями новостійних сюжетів. Тож дітлахам завжди цікаво, який шлях проходить матеріал відзнятий на їх заході до безпосереднього виходу в ефір. Під час екскурсії юні лідерці, що відпочивають у пришкільному таборі, цікавились всіма нюансами телевізійної «кухні». Що таке рир, чому він зелений, навіщо стільки камер? На власні очі побачили як записується диктор і створюються новостійні сюжети. Спробували і собі попрацювати у кадрі. Захотіли побувати у Єгипті і диво відбулось. Щастя - справа техніки. Захвату дітей не було меж. Серед екскурсантів виявився і юний колега телевізійників.

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