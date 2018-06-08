На чаювання з нардепами від “Самопомочі” завітали черкаські журналісти

В Черкаси приїхали троє депутатів від "Самопомочі". Це Вікторія Войціцька, Анна Романова та Роман Семенуха. Вони взяли участь у відкритті заходів до Днів сталої енергії, які розпочались 4 червня. Вікторія привітала учасників і разом із колегами по фракції та школярами заспівала веселу пісеньку про енергію. Далі депутатська делегація поспілкувалась із мером Черкас Анатолієм Бондаренком. А ході бесіди мер розповів про проблемні питання допомогти у вирішенні яких можуть народні обранці. У Черкасах, наприклад, досі не впроваджено електронні квитки на проїзд у міському громадському транспорті. Справу гальмує потужне лобі приватних перевізників. Опісля нардепи поспілкувалися із журналістами під час чаювання

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