Нардепи від “Об’єднання “Самопоміч” з робочим візитом відвідали Черкаси

На Черкащину завітали з робочим візитом троє депутатів Верховної ради України від партії “Об’єднання “Самопоміч”. Зранку вони взяли участь у відкритті екологічної акції Дні сталої енергії, що проходила в центрі міста. Учасниками акції стали школярі Черкас, які відвідують пришкільні табори відпочинку. Діти складали величезний пазл на площі перед міської радою та провели кілька екологічних квестів. В міській раді на народних депутатів чекав Анатолій Бондаренко. З міським головою Черкас депутати Верховної ради обговорили болючі для міста питання про створення ОСББ, вартість проїзду у громадському транспорту та проблему компенсації різниці в тарифах за комунальні послуги. Теплопостачальні організації міста розраховуються з постачальниками вчасно і заборгованостей не мають, але КП“Черкасиводоканал” гостро відчуває проблему в нестачі коштів на розвиток та модернізацію підприємства. Про це під час зустрічі з трудовим колективом водоканалу озвучив директор підприємства Сергій Овчаренко. Народний депутат України Вікторія Войціцька є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Подібні питання входять до сфери компетентності пані Вікторії, саме тому вона взяла на особистий контроль вирішення проблеми комунального підприємства. Та взялася допомогти колективу водоканали вийти з тривалої кризи,що виникла не за їхньої вини

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