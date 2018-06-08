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У Черкасах «підозрювані» посадовці показали обладнання, яке нібито вкрали

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У Черкасах «підозрювані» посадовці показали обладнання, яке нібито вкрали

Черкаські посадовці отримали підозри від обласної прокуратури. Йдеться про заступника міського голови Ігоря Волошина та заступника директора департаменту освіти Максима Шадловського. Їх обвинувачують у розкраданні більш ніж 3 млн грн бюджетних коштів.

Аби довести свою невинуватість посадовці вирішили продемонструвати спортивне обладнання, яке закупили для нової гімнастичної зали. За словами замовників, обладнання німецького виробника має європейську сертифікацію і відповідає усім стандартам. Інвентар дійсно зберігається в одному з приміщень колишньої тютюнової фабрики під цілодобовою охороною.

Посадовці припускають, що безпідставний тиск правоохоронних органів обґрунтований політичним замовленням збоку опонентів. Тож крапку у цій справі поставить суд.

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